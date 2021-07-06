До махінації причетні троє жителів області та киянин

СБУ заблокувала діяльність міжрегіонального конверт-центру на Житомирщині. Через нього ділки вивели у тінь майже 200 мільйонів гривень. До махінації причетні троє жителів області та киянин.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку, печатки фіктивних підприємств та півтори сотні банківських карток підставних осіб.

Також правоохоронці перевіряють інформацію про фінансування зловмисниками терористичної організації "ДНР".