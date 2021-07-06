СБУ викрила конверт-центр на Житомирщині [ Редактировать ]
СБУ заблокувала діяльність міжрегіонального конверт-центру на Житомирщині. Через нього ділки вивели у тінь майже 200 мільйонів гривень. До махінації причетні троє жителів області та киянин.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку, печатки фіктивних підприємств та півтори сотні банківських карток підставних осіб.
Також правоохоронці перевіряють інформацію про фінансування зловмисниками терористичної організації "ДНР".
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