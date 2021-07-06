Во вторник, 6 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что важным условием постепенного "зеленого перехода" является внедрение политики справедливой трансформации угольных регионов с одновременным созданием новых возможностей для жителей угольных общин и работников угольных предприятий.

Премьер в ходе заседания Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины сказал:

Начать мы планируем с разработки и имплементации пилотных проектов в двух шахтерских городах. Но география программы справедливой трансформации достаточно широка - это пять регионов Украины или более 60 населенных пунктов, в которых проживает почти миллион человек.

Он подчеркнул, что речь не идет о закрытии шахт. Будут создаваться новые производства, развиваться социальная сфера, инфраструктура.

При этом, по словам Шмыгаля, будет учитывать опыт других стран, которые уже прошли или находятся на завершающих этапах трансформации.

Ранее сообщалось, что на шахте в Кривом Роге произошел обвал, в результате происшествия пострадал один человек.

Напомним, что в республике Коми произошел пожар в нефтешахте Яреганефть, где на момент пожара находились 82 человека. Также в Китае произошла ужасная трагедия на шахте. Авария произошла рано утром, когда смена шахтеров находилась под землей.

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