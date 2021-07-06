"Будете объезжать по Северному полюсу": Лукашенко пригрозил закрыть Беларусь для транзита [ Редактировать ]
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил закрыть территорию страны для транзита из-за введения санкций. Об этом сообщает "Беларусь сегодня".
"Если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций - то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море", - заявил он.
По его мнению, сейчас белорусская власть "ведет себя по-человечески".
"Пока еще в условиях пандемии мы себя ведем по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее", - отметил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко приказал перекрыть границу с Украиной. Также мы писали о том, что Лукашенко заявил о "тающем" суверенитете Украины.
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