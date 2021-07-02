Знову замкнув на замок. Олександр Лукашенко доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон із Україною. Причина нової "залізної завіси" нібито контрабанда зброї.

У своєму виступі до Дня Незалежності країни самопроголошений президент розповів про "завершення антитерористичної операції". Мовляв, "сплячі терористичні осередки", пов'язані із Україною, Литвою, Польщею, США та Німеччиною координували "насильницьку зміну влади" в Білорусі.

В українському МЗС вже відреагували на заяву Лукашенка. Кажуть, українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Закиди ж про нібито поставки зброї категорично відкидають.

Україна категорично відкидає закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому. Очікуємо такої ж позиції від Мінська, щоб північний кордон залишався простором безпеки. Політика нашої держави спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини та існує верховенство права. Натомість позиціонування України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення. Переконані, що жодні абсурдні звинувачення та залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу та України як держави, що поважає та захищає права людей. Українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би насамперед білоруський народ.