Лукашенко заявил о "тающем" суверенитете Украины [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что государственный суверенитет Украины якобы "тает". А украинский и белорусский народы должны всегда быть вместе.
Об этом он заявил на форуме регионов России и Беларуси.
"Благодарю всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитет и независимости Беларусь… Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось", - отметил он.
По его словам, "украинский народ ни в чем не виноват".
"Это наш братский народ, мы всегда были и будем вместе. Но что поделать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - добавил Лукашенко.
Напомним, 21 июня Совет ЕС ввел четвертый пакет санкций против Беларуси из-за нарушения прав человека и давления на оппозицию, а также за принуждение к посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair, на котором летел один из создателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
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