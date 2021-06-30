Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Российский актер Иван Янковский, прославившийся после выхода фильма "Текст", где его партнером стала Кристина Асмус, и актриса Диана Пожарская впервые стали родителями. О радостном событии счастливые родители сообщили в Instagram, опубликовав фотографии с малышом.
"Спасибо, что выбрал именно нас. Наше goldenце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович! 26.06.2021", - написала 29-летняя Диана Пожарская.
Мальчика назвали Олегом в честь его знаменитого прадеда - звезды советского кино. Малыш является полным его тезкой - Олег Иванович Янковский. Лицо новорожденного новоиспеченные родители пока не показывают.
Как сообщали "Подробности", о романе Дианы Пожарской - звезды сериала "Отель "Элеон", и Ивана Янковского, который недавно снялся в сериале "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского, стало известно в начале марта этого года.
Пара долго скрывала свои отношения. До отношений с Янковским Диана состояла в браке с режиссером Артемом Аксененко. Когда они расстались не известно, поскольку в ее соцсетях фотографий с мужем нет.
У Янковского был долгий роман с дочерью лидера группы "Алиса" Константина Кинчева Верой, но в прошлом году они расстались.
Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская рассказала о шестом муже.
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