В Киеве поймали опасного насильника-педофила, который жестоко поиздевался над 12-летней девочкой, но сбежал из-под стражи. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Чтобы избежать наказания, 34-летний мужчина решился на радикальный шаг: он спрятался в трубе жилой многоэтажки, где просидел целые сутки.

"А вот и сам беглец-насильник. Напомним, что указанное лицо изнасиловало 12-летнего ребенка, а потом сбежало из-под охраны. После побега он сутки просидел в трубе дома, а ночью пытался вылезти по крыше, где и был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.

Насильника зовут Замятин Евгений Владимирович. Он - уроженец Крыма, 1986 года рождения. Не имеет постоянного места жительства, не работает.

Мужчина совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 152 УК Украины (совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица, которое не достигло четырнадцати лет). Он пытался избежать ответственности, но сделать это ему не удалось, даже несмотря на изощренную попытку побега.

С задержанным общаются следователи в рамках уголовных производств, начатых по двум статьям: изнасилование и побег из-под стражи. Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

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