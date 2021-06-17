В городе Южный Одесской области правоохранители задержали 70-летнего охранника Дома культуры. Его подозревают в изнасиловании шестерых детей.

Задержанный уже судим за надругательство над детьми. Первый раз он попал за решетку еще в 1968 году, пишет internetua.com.

Отмечается, что в 2020 году педофил заманил в свою комнату в общежитии 9-летнего мальчика и изнасиловал. При этом он снимал все на мобильный телефон. Этим видео мужчина шантажировал ребенка и заставлял его приводить к себе других детей.

Но родители одного из пострадавших заметили неладное, поговорили с ребенком и написали заявление в полицию.

Злоумышленник заподозрил, что скоро за ним придут правоохранители и попытался скрыться. Он съехал из общежития и сменил фамилию. Но полицейские его все равно нашли и арестовали. Сейчас педофил находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что под Киевом задержали педофила, который на камеру раздевал малышей в детском саду. Также мы писали о том, что подростки изнасиловали 14-летнюю девочку на кладбище, после чего она покончила с собой.

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