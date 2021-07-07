В среду, 7 июля, первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко заявил о том, что в Украине не произойдет никаких экономических потрясений, если в текущем году Международный валютный фонд (МВФ) не предоставит очередной транш по действующей программе сотрудничества. Об этом он сказал на форуме "Украина 30".

Если этого не произойдет до конца этого года, Украина не ощутит никаких потрясений.

Министерство финансов, по его словам, ведет переговоры с МВФ относительно нового транша.

У нас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства, касательно институциональных изменений, прямых действий правительства, поэтому мы уверены и очень надеемся, что этот транш будет.

Он добавил, что "отказываться от дешевых денег - это бред при такой потребности в инвестициях".

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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