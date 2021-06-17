В четверг, 17 июня, министр финансов Сергей Марченко заявил, что МВФ (Международный валютный фонд) требует от Украины выполнить три условия для продолжения сотрудничества по кредитной программе.Об этом сообщает "24 Канал".

Так, МВФ ожидает от Украины:

возобновление работы Национального антикоррупционного бюро;

восстановление работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно уголовная ответственность за недостоверные декларации и несвоевременную подачу.

законопроект по Высшему совету правосудия.

Марченко отметил, что по второй и третий вопросы скоро будут урегуированы, а с первым есть проблемы.

В то же время по НАБУ - сложнее. Сейчас продолжаются переговоры по конфигурации комиссии по отбору председателя НАБУ. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что есть большая вероятность того, что эти договоренности будут достигнуты, поэтому ничего невыполнимого нет.

Марченко также сообщил, что Минфин закрывает критические потребности финансирования бюджета заимствованиями.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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