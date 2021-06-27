В Верховную Раду подан законопроект, который предусматривает увеличение материальной помощи при рождении ребенка с нынешних 41 тыс. грн до 50 тыс. грн. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Мы внесли законопроект перед 1 июня. Несправедливость возмущает. И хотя бы немножко надо помогать людям. Еще в 2014-м или в 2015 году зафиксировали помощь при рождении ребенка в 41 тысячу гривен. Она не индексируется, не просматривается. Она тоже обесценивается. Все в стране надо индексировать. Потому что это доход человека.

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По словам министра, в новом законопроекте прописано, что сумма помощи семье, где рождается ребенок, ьудлет увеличена до 50 тыс. грн.

25% выдается сразу, а все остальное - частями. Но индексируется ежегодно.

По словам чиновницы, если парламент примет этот закон, увеличенная помощь будет выплачиваться с уже января 2022 года.

Напомним, что сейчас помощь при рождении ребенка и на детей в возрасте до трех лет составляет 41 280 грн. Сначала выплачивается единовременно 10 320 грн, а остальная сумма делится по 860 грн на следующие 36 месяцев, до 3-летнего возраста.