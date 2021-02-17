Выплаты тяжелобольным детям увеличат: Зеленский подписал закон [ Редактировать ]
В Украине увеличат размер помощи тяжелобольным детям. Глава государства Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2024, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Сейчас такую помощь выплачивают 691 ребенку.
Согласно закону, размер помощи тяжелобольным детям составит два прожиточных минимума для детей соответствующего возраста. Ранее он был на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Речь идет о детях с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, которые имеют тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени.
Также такую помощь выплачивают на ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантация органа, паллиативная помощь.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла решение увеличить размер помощи тяжелобольным детям. Соответствующий законопроект №2024 был утвержден во втором чтении.
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