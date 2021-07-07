США заборонили продавати квитки на польоти до Білорусі [ Редактировать ]
Сполучені Штати остаточно заборонили продавати квитки на авіарейси до Білорусі. Відповідний наказ видало Міністерство транспорту США. Наразі між країнами немає прямих пасажирських рейсів. Рішення ухвалили через примусову посадку в Мінську літака Ryanair у травні цього року.
Тоді після приземлення, білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича. У відповідь країни ЄС і Велика Британія вирішили закрити своє небо для білоруських літаків. Україна також припинила авіасполучення з Білоруссю.
по теме
Майже усі рейси до Анталії з міжнародного аеропорту Бориспіль сьогодні загальмували через відсутність дозволів із турецької сторони
Саме там і чекали на "нелегала". На летовищі затримали особу, яка координувала дії літака із землі, і трьох членів екіпажу. На борту виявили радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконного зльоту та посадки
Змагання проводять 49 років поспіль з нагоди Дня незалежності США. Переможцем став чоловік на прізвисько Щелепи
Більшість постраждалих - новобранці, які щойно закінчили військову підготовку та прямували до нового місця дислокації. Рятувально-пошукова операція триває
ідповідну заяву зробили спецслужби двох країн у спільному звіті. За їхніми даними, хакери російської ГРУ від середини 2019 року влаштовували кібернапади на сотні цілей у Сполучених Штатах та Європі