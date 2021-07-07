Сполучені Штати остаточно заборонили продавати квитки на авіарейси до Білорусі. Відповідний наказ видало Міністерство транспорту США. Наразі між країнами немає прямих пасажирських рейсів. Рішення ухвалили через примусову посадку в Мінську літака Ryanair у травні цього року.

Тоді після приземлення, білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича. У відповідь країни ЄС і Велика Британія вирішили закрити своє небо для білоруських літаків. Україна також припинила авіасполучення з Білоруссю.