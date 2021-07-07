Роман Протасевич виклав відеозвернення у новому Twitter акаунті [ Редактировать ]
Роман Протасевич з'явився у соцмережах. Затриманий білоруський опозиційний блогер виклав відеозвернення у новому твіттер-акаунті. У ньому він заявив, що потихеньку повертається до життя в Інтернеті. Та обіцяє завжди бути на зв'язку й відповідати на запитання й коментарі.
Нагадаю, Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега уклали угоду зі слідством та вийшли з СІЗО під домашній арешт. Їх звинувачують в організації несанкціонованих протестів та розпалюванні ворожнечі. Пару затримали після примусового приземлення пасажирського літака у Мінську.
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