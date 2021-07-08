Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции Китая Ван Веньтао подписали соглашение, предусматривающее расширение сотрудничества двух стран и содействие реализации совместных проектов в области строительства и развития объектов инфраструктуры.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Кабинета Министров Украины.

Среди приоритетов сотрудничества:

железнодорожный транзит,

аэропорты,

порты,

коммуникации,

муниципальное инженерное строительство.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества, содействие сотрудничеству между Украиной и Китаем с целью реализации совместных проектов в области строительства инфраструктуры.

Согласно договору Украина и Китай:

поощряют компании и финансовые учреждения обеих стран к активному сотрудничеству в области строительства инфраструктурных объектов;

способствуют установлению более тесных экономических связей между двумя странами и будут оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации совместных проектов.

Украина и КНР являются стратегическими партнерами. Подписание соглашения об углублении сотрудничества в области строительства инфраструктуры является еще одним шагом правительств Украины и Китая по углублению торгово-экономического сотрудничества, отвечающего общим интересам двух сторон.

Ранее мы писали о том, что 4 июля Украина официально вышла из еще одного соглашения с СНГ.

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