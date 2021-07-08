Бой Фьюри - Уайлдер будут судить три американца [ Редактировать ]
Поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) будут судить три американца.
Об этом сообщает ua.tribuna.com.
Рефери - американец Майкл Ортега.
Судьи - Тим Чэтем, Дейв Моретти и Патрисия Морс Джарман (США).
Отмечается, что рефери получит 10 тысяч долларов, судьи - по 8 тысяч (на каждого).
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