Поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) будут судить три американца.

Об этом сообщает ua.tribuna.com.

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Рефери - американец Майкл Ортега.

Судьи - Тим Чэтем, Дейв Моретти и Патрисия Морс Джарман (США).

Отмечается, что рефери получит 10 тысяч долларов, судьи - по 8 тысяч (на каждого).

Ранее сообщалось, что Усик отказался от боя с Энди Руисом. Также мы писали о том, что Усик начнет выпускать собственную криптовалюту.

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