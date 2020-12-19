Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе - Тайсон Фьюри рассказал о своей заветной мечте - он собирается полететь в космос в 2021 году. Об этом боксер заявил на шоу Джонатана Росса.

"Я всегда хотел отправиться в космос. Я смотрел на Луну и думал: "Я хочу полететь туда однажды".

Фьюри отметил, что в этом году появилась возможность записаться в космическое путешествие от компании Virgin и он не задумываясь жто сделал, заявив, что уже не может дождаться, когда это произойдет.

Предполагается, что мы полетим в космос в середине следующего года. я буду одним из первых в списке. Надеюсь, я отправлюсь в космос. Уже не могу дождаться

Чемпион добавил, что стать космическим туристов - это была его самая заветная мечта.

Как ранее сообщалось, украинский экс-чемпион мира Василий Ломаченко намерен провести матч-реванш с обладателем поясов WBA, WBC, IBF и WBO Теофимо Лопесом.

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Напомним, ранее Фьюри дал прогноз на свой бой с Усиком, отметив, что Усик - один из лучших.