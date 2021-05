Известный украинский боксер Александр Усик имел возможность провести бой с Энди Руисом, но отказался.

Об этом сообщил президент WBO Пако Валькарсель.

"Извините, но я должен это сказать. Никто не заставляет Александра Усика отходить в сторону. Он был обязательным претендентом на бой с Энди Руисом, но не спрашивайте меня, почему мой дорогой чемпион Усик отошел от этого поединка. Спросите у Эдди Горная" , - написал Валькарсель в Twitter.

Sorry... but I have to say this.."nobody force @usykaa to step aside.He was the mandatory for Andy Ruiz,but don't ask me why my dear Champion Usyk steps aside.Please ask @EddieHearn why...