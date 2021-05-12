Усик отказался от боя с Энди Руисом [ Редактировать ]
Известный украинский боксер Александр Усик имел возможность провести бой с Энди Руисом, но отказался.
Об этом сообщил президент WBO Пако Валькарсель.
"Извините, но я должен это сказать. Никто не заставляет Александра Усика отходить в сторону. Он был обязательным претендентом на бой с Энди Руисом, но не спрашивайте меня, почему мой дорогой чемпион Усик отошел от этого поединка. Спросите у Эдди Горная" , - написал Валькарсель в Twitter.
Sorry... but I have to say this.."nobody force @usykaa to step aside.He was the mandatory for Andy Ruiz,but don't ask me why my dear Champion Usyk steps aside.Please ask @EddieHearn why...— Paco Valcárcel, Esq. (@PacoValcarcel) May 11, 2021
Ранее сообщалось, что Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила о бое за "временный" чемпионский титул между украинским боксером Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.
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