Известный украинский боксер Александр Усик имел возможность провести бой с Энди Руисом, но отказался.

Об этом сообщил президент WBO Пако Валькарсель.

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"Извините, но я должен это сказать. Никто не заставляет Александра Усика отходить в сторону. Он был обязательным претендентом на бой с Энди Руисом, но не спрашивайте меня, почему мой дорогой чемпион Усик отошел от этого поединка. Спросите у Эдди Горная" , - написал Валькарсель в Twitter.

Sorry... but I have to say this.."nobody force @usykaa to step aside.He was the mandatory for Andy Ruiz,but don't ask me why my dear Champion Usyk steps aside.Please ask @EddieHearn why... — Paco Valcárcel, Esq. (@PacoValcarcel) May 11, 2021

Ранее сообщалось, что Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила о бое за "временный" чемпионский титул между украинским боксером Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.

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