Усик начнет выпускать собственную криптовалюту [ Редактировать ]
Известный украинский боксер Александр Усик и компания Blockchayn Labs планируют начать выпуск собственных NFT-токенов. Об этом боксер сообщил в соцсети Instagram.
"Я очень рад объявить о моей первой официальной коллекции NFT, которая скоро выйдет!" - говорится в сообщении.
NFT-токены представляют собой цифровой криптографический сертификат, подтверждающий право на владение цифровым активом (цифровым артефактом, файлом).
При этом NFT не препятствует копированию цифрового артефакта - он только закрепляет право владения оригинальным экземпляром цифрового артефакта.
Ранее сообщалось, что Маск испугался хакеров и снова продает Tesla за биткойны.
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