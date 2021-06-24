Известный украинский боксер Александр Усик и компания Blockchayn Labs планируют начать выпуск собственных NFT-токенов. Об этом боксер сообщил в соцсети Instagram.

"Я очень рад объявить о моей первой официальной коллекции NFT, которая скоро выйдет!" - говорится в сообщении.

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NFT-токены представляют собой цифровой криптографический сертификат, подтверждающий право на владение цифровым активом (цифровым артефактом, файлом).

При этом NFT не препятствует копированию цифрового артефакта - он только закрепляет право владения оригинальным экземпляром цифрового артефакта.

Ранее сообщалось, что Маск испугался хакеров и снова продает Tesla за биткойны.

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