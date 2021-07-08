В Японии ввели режим чрезвычайной ситуации [ Редактировать ]
В четверг, 8 июля, правительство Японии из-за ситуации с коронавирусом ввело режим чрезвычайной ситуации в Токио, в том числе на время Олимпийских игр. Об этом сообщает NHK.
Режим продлится с 12 июля по 23 августа.
В Токио будет введен уже четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения COVID-19.
Этот режим продлится с 12 июля по 22 августа и захватит период Олимпийских игр, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.
Читайте также, перед проведением Олимпийских игр в Токио ожидают новую пятую волну коронавируса. Сообщается, что число новых случаев COVID-19 возросло из-за распространения штамма "Дельта" и толп на улицах.
Кроме того, летние Олимпийские игры-2020, которые должны состоятся летом 2021 года в столице Японии Токио, не будут перенесены. Оргкомитет Олимпиады в лице председателя Сэйко Хашимото заяви, что сейчас нужно успокоить жителей страны
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