Перед проведением Олимпийских игр в Токио ожидают новую пятую волну коронавируса. Сообщается, что число новых случаев COVID-19 возросло из-за распространения штамма "Дельта" и толп на улицах. Об этом сообщает The Japan times.

В четверг чиновники заявили, что количество новых случаев неуклонно растет в течение более трех недель. Причиной называют большое пешеходное движение на улицах японской столицы и распространение штамма "Дельта".

Ситуация начинает напоминать именно то, чего опасались организаторы Олимпийских игр.

"Вирус возвращается в Токио", - сказал главный советник правительства Токио и директор Центра контроля и профилактики заболеваний Японского национального центра глобального здравоохранения и медицины Норио Омагари.

По его словам, есть основания полагать, что этот всплеск распространится дальше, чем четвертая волна и чтобы остановить заболеваемость, придется вводить новые ограничения.

"Чтобы не допустить дальнейшего распространения вариантов, крайне важно сдерживать и сокращать пешеходное движение", - отметил чиновник.

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