Євро-2020: збірна Англії переграла данців і вийшла у фінал [ Редактировать ]
Збірна Англії напередодні переграла данців і вийшла до фіналу Євро 2020. Команди грали додатковий час, бо основний, переможця не визначив.
Англійці пробилися вперед завдяки пенальті. Голкіпер м'яча відбив, проте Гаррі Кейн зіграв на добивання - 2:1 на користь господарів матчу. Тепер, у фіналі Англія зустрінеться із Італією. Завершальний матч відбудеться цієї неділі - 11 липня - на стадіоні Вемблі.
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