Сервисные центры останавливают выдачу прав: что произошло [ Редактировать ]
Сервисные центры Министерства внутренних дел могут временно прекратить предоставление услуг по регистрации авто и выдаче водительских прав. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.
Это связано с задержками в поставках бланков.
В связи с задержкой в поставках бланочной продукции от ГП "Полиграфический комбинат "Украина" возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения.
За всей информацией о работе сервисных центров МВД просят следить на вебсайте РСЦ ГСЦ МВД соответствующего региона.
Ранее мы писали о том, что Украина планирует открыть сервисные центры на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и административной границе с Крымом в 2021 году.
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