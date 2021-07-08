Сервисные центры Министерства внутренних дел могут временно прекратить предоставление услуг по регистрации авто и выдаче водительских прав. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

Это связано с задержками в поставках бланков.

В связи с задержкой в поставках бланочной продукции от ГП "Полиграфический комбинат "Украина" возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения.

За всей информацией о работе сервисных центров МВД просят следить на вебсайте РСЦ ГСЦ МВД соответствующего региона.

Ранее мы писали о том, что Украина планирует открыть сервисные центры на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и административной границе с Крымом в 2021 году.

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