Украина планирует открыть сервисные центры на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и административной границе с Крымом в 2021 году.

В этих центрах граждане смогут получить комплекс услуг, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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По его словам, в середине декабря планируется открыть многофункциональный сервисный центр на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области, а до конца года модернизировать сервисную зону и на КПВВ "Чонгар" на админгранице с Крымом.

В следующем году сервисные центры будут построены на всех существующих КПВВ.

"Наша цель - возвращение Донецкой, Луганской области и Крыма, развитие этих регионов. Строительство инфраструктурных объектов, железной дороги (кстати, сегодня уже на повестке дня проект железной дороги на Луганщине), налаживание условий для ведения бизнеса - от микропредпринимательства до крупных заводов", - отметил Резников.

Ранее сообщалось, что на Донбассе возобновляют работу все пункты пропуска.