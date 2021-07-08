Україна і далі шукає методи боротьби з російською агресією. Москва використовує весь арсенал "гібридної" війни, - кажуть політологи та експерти з безпеки. Дезінформація, експорт корупції, дискредитація державних структур, інформаційні диверсії.

Агресія Російської Федерації проти України, яка в 2014 році анексувала Крим та окупувала Донбас відбувається у форматі гібридної війни.

Андрій Черняк, ректор Національної академії Служби безпеки України:

Це проявляється у всьому, починаючи від новинного контенту на інформаційних ресурсах, загальнодержавних, того впливу на медіа в країнах Східної і Центральної Європи, тої дискредитації на міжнародній арені країни, того впливу на економічну складову.

Національна академія Служби безпеки України розробляє алгоритми протидії російській агресії: виявляє нові форми та методи. Класичними формами маніпуляцій Кремля є вплив на медіапростір.

Андрій Черняк, ректор Національної академії Служби безпеки України:

Це стосується соцмереж, телеграм-каналів, телевізійного простору. Російські служби мають окремі підрозділи, які контролюють і телеграм-канали і соціальні мережі.

Україна, аби побороти маніпуляції, застосовує усі можливі методи. Проте, боротьба не з легких. Адже, окрім телебачення, чимало міфів поширюють соціальні мережі.

Микола Томенко, доктор політичних наук:

Що ми українці - це не окремий народ, а складова якась єдиного народу. Це багатонаціональна держава з багатьма націями і треба, щоб федерація була, це дві державні мови, це подвійне громадянство.

Загалом, експерти радять українцям не бути байдужими.

Юрій Єхануров, український політик:

В основному ми вивчаємо тему зараз і дивимося, як захищатися. Я вважаю, що нам потрібно думати про те, як атакувати, про те, як зробити українську ідею.

Експерти запевняють, українці обов'язково здолають агресора за умови консолідації суспільства та всіх внутрішніх зусиль, важлива також співпраця з міжнародними партнерами.