Україна розробляє алгоритми протидії гібридній дезінформації [ Редактировать ]
Україна і далі шукає методи боротьби з російською агресією. Москва використовує весь арсенал "гібридної" війни, - кажуть політологи та експерти з безпеки. Дезінформація, експорт корупції, дискредитація державних структур, інформаційні диверсії.
Агресія Російської Федерації проти України, яка в 2014 році анексувала Крим та окупувала Донбас відбувається у форматі гібридної війни.
Андрій Черняк, ректор Національної академії Служби безпеки України:
Це проявляється у всьому, починаючи від новинного контенту на інформаційних ресурсах, загальнодержавних, того впливу на медіа в країнах Східної і Центральної Європи, тої дискредитації на міжнародній арені країни, того впливу на економічну складову.
Національна академія Служби безпеки України розробляє алгоритми протидії російській агресії: виявляє нові форми та методи. Класичними формами маніпуляцій Кремля є вплив на медіапростір.
Андрій Черняк, ректор Національної академії Служби безпеки України:
Це стосується соцмереж, телеграм-каналів, телевізійного простору. Російські служби мають окремі підрозділи, які контролюють і телеграм-канали і соціальні мережі.
Україна, аби побороти маніпуляції, застосовує усі можливі методи. Проте, боротьба не з легких. Адже, окрім телебачення, чимало міфів поширюють соціальні мережі.
Микола Томенко, доктор політичних наук:
Що ми українці - це не окремий народ, а складова якась єдиного народу. Це багатонаціональна держава з багатьма націями і треба, щоб федерація була, це дві державні мови, це подвійне громадянство.
Загалом, експерти радять українцям не бути байдужими.
Юрій Єхануров, український політик:
В основному ми вивчаємо тему зараз і дивимося, як захищатися. Я вважаю, що нам потрібно думати про те, як атакувати, про те, як зробити українську ідею.
Експерти запевняють, українці обов'язково здолають агресора за умови консолідації суспільства та всіх внутрішніх зусиль, важлива також співпраця з міжнародними партнерами.
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