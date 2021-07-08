Ляшко рассказал о подготовке к новой волне COVID-19 [ Редактировать ]
Предыдущие волны коронавируса в Украине стали тяжелой нагрузкой на здравоохранение страны и украинцев. Избежать этих проблем позволит подготовка к новым вспышкам инфекции, включая вакцинацию и дооснащение больниц. Об этом сообщает министр здравоохранения Виктора Ляшко.
Глава Минздрава подчеркнул, что не хочет повторения тех волн коронавируса, которые наблюдались в октябре - ноябре и марте - апреле. "Поскольку это тяжело для системы здравоохранения и для людей", - сказал он.
"Наша первая стратегическая задача - как можно больше вакцинировать украинский, чтобы при инфицировании предотвратить госпитализации", - добавил Ляшко.
Второй задачей министр назвал дооснащение больниц оборудованием, включая кислородные сети. "Плюс есть несколько инновационных решений, о которых мы скоро сообщим", - уточнил он.
Отвечая на вопрос о том, когда Минздрав прогнозирует новую волну, Ляшко сказал: "Я предлагаю не ждать (волны - ред.), а активно готовиться к ней. Идти в кабинеты прививки и вакцинироваться от коронавируса".
Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Со вторника, 22 июня, российские власти возобновляют пассажирское авиасообщение с турецкими курортами
Любой штамм, который возник в другой стране, может попасть в Украину, поскольку авиасообщение - это самый быстрый способ миграции
Пока в Украине было зафиксировано два таких случая
В Украине обнаружили 541 новый случай коронавируса
В Египте с воскресенья, 4 июля, ослабили ограничения, связанные с коронавирусом