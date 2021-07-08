Предыдущие волны коронавируса в Украине стали тяжелой нагрузкой на здравоохранение страны и украинцев. Избежать этих проблем позволит подготовка к новым вспышкам инфекции, включая вакцинацию и дооснащение больниц. Об этом сообщает министр здравоохранения Виктора Ляшко.

Глава Минздрава подчеркнул, что не хочет повторения тех волн коронавируса, которые наблюдались в октябре - ноябре и марте - апреле. "Поскольку это тяжело для системы здравоохранения и для людей", - сказал он.

"Наша первая стратегическая задача - как можно больше вакцинировать украинский, чтобы при инфицировании предотвратить госпитализации", - добавил Ляшко.

Второй задачей министр назвал дооснащение больниц оборудованием, включая кислородные сети. "Плюс есть несколько инновационных решений, о которых мы скоро сообщим", - уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, когда Минздрав прогнозирует новую волну, Ляшко сказал: "Я предлагаю не ждать (волны - ред.), а активно готовиться к ней. Идти в кабинеты прививки и вакцинироваться от коронавируса".

Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.

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