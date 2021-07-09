"Россия не станет посредником в конфликте на востоке Украины" - США [ Редактировать ]
Россия не является и никогда не была посредником в конфликте на востоке Украины. Именно Россия начала этот конфликт и продолжает его питать. Об этом заявил поверенный в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган.
Он отметил, что США продолжают призывать Россию вывести свои войска из Украины.
"Россия не является и никогда не была посредником в этом конфликте. Соединенные Штаты призывают Россию отказаться от своего непродуктивного и вредного подхода к конфликту, который она разожгла, и вывести свои войска и технику с востока Украины", - заявил он.
По словам Донегана, Россия использует Трехстороннюю контактную группу для препятствования прогрессу в разрешении конфликта.
Он также отметил, что Москва пытается вынудить Украину к прямым переговорам с оккупационными властями.
"Подход России к мирным переговорам разоблачает ее истинный мотив в разжигании насилия на востоке Украины - бессмысленная попытка помешать свободно избранном пути Украины к полной интеграции с евроатлантическим сообществом", - заявил Донеган.
Ранее мы писали о том, что Россия просит США отказаться от участия в учениях Sea Breeze-2021.
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