В Херсоне мужчина обнаружил в покупной вареной колбасе опарышей. Колбасу он приобрел в местной сети продуктовых магазинов "Везунчик" на проспекте 200 лет Херсона.

Видео инцидента опубликовали в соцсети Facebook. На нем видно, как в разломанной колбасе просто кишат опарыши.

"Муж приехал из ротации с АТО, решили поехать на природу. И вот такой ужас купили в магазине "Везунчик" на 200 лет. Колбасой это не назовешь", - написала автор публикации Анастасия Тищенко, приложив и скрин чека, подтверждающего покупку.

Примечательно, что некоторые пользователи ставят под сомнение тот факт, что в колбасе изначально были опарыши. Так, по мнению людей, их туда могли просто подложить, чтобы снять видео.

"Такое впечатление, что этих опарышей в колбасу специально положили. Как то они прям в середине оказались?Может, у Вас личные счеты с магазинами "Везунчик"?", "Это пинка, личика фруктовой мухи. Причем искусственно окрашенная. Порция 20 грн в любом рыбацком ларьке. Кого вы хотите обмануть?", "Колбаса с обеих сторон даже не надрезаная, как это всегда делается. С какой целью люди решили ее сразу разломать пополам???? Я никого не защищаю.... Но согласна с многими, что тут что-то не то", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что в Житомире мужчина купил колбасу фирмы "Гармаш", но по приходу домой обнаружил в ней крысиные лапы и хвост.

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