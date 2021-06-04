В Сумах мужчина купил колбасу по скидке и нашел в ней стекло. Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Магазин находится возле дома пострадавшего, а колбасу якобы делают специально для этой сети супермаркетов.

Мужчина отметил, что когда ел колбасу, то сначала подумал, что ему попалась кость. Но оказалось, что это был кусок стекла размером с горошину.

В магазине проверили чек и вернули деньги, отметив, что до сих пор жалоб на этот продукт не поступало.

Пострадавший написал заявление в Службу защиты прав потребителей, прикрепив чек и соответствующие фото.

Заместитель управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Евгений Лазоренко заявил, что если подтвердится факт попадания опасного фактора в продукт потребления, то оператор рынка понесет административную ответственность, а вся опасная продукция будет возвращена с реализации. Производителю грозит штраф около 500 гривен, а в случае попадания пострадавшего в больницу, производитель обязан бы был оплатить лечение.

Отметим, что это не первый скандал вокруг торговой марки "Гармаш". Ранее в Запорожье местная жительница обнаружила в купленной колбасе червей, запечатлев находку на видео.

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