Чуть не порезал язык: мужчина купил колбасу с "сюрпризом" [ Редактировать ]
В Сумах мужчина купил колбасу по скидке и нашел в ней стекло. Об этом сообщает телеканал "Украина 24".
Магазин находится возле дома пострадавшего, а колбасу якобы делают специально для этой сети супермаркетов.
Мужчина отметил, что когда ел колбасу, то сначала подумал, что ему попалась кость. Но оказалось, что это был кусок стекла размером с горошину.
В магазине проверили чек и вернули деньги, отметив, что до сих пор жалоб на этот продукт не поступало.
Пострадавший написал заявление в Службу защиты прав потребителей, прикрепив чек и соответствующие фото.
Заместитель управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Евгений Лазоренко заявил, что если подтвердится факт попадания опасного фактора в продукт потребления, то оператор рынка понесет административную ответственность, а вся опасная продукция будет возвращена с реализации. Производителю грозит штраф около 500 гривен, а в случае попадания пострадавшего в больницу, производитель обязан бы был оплатить лечение.
Отметим, что это не первый скандал вокруг торговой марки "Гармаш". Ранее в Запорожье местная жительница обнаружила в купленной колбасе червей, запечатлев находку на видео.
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