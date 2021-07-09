Какой овощ понижает давление: ответ ученых [ Редактировать ]
Ученые выявили пользу вареного и печеного картофеля для сердца: он снижает артериальное давление и предотвращает риск развития гипертонии, сообщает Nutrients.
Особенно важную роль картофель играет в рационе жителей западных стран: для них этот овощ - основной источник калия. Исследователи из Университета Пердью (США) выяснили, как добавки этого элемента влияют на кровяное давление и факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В эксперименте согласились принять участие 30 добровольцев с гипертонией или предгипертонией. Результаты исследования показали, что испытуемые, в диете которых присутствовал картофель, меньше страдали от высокого давления.
Авторы исследования также опровергли стереотип о вреде картофеля фри для сосудов. Стандартная порция - 330 граммов продукта - наоборот, положительно сказывается на здоровье. Дело в том, что овощ предотвращает задержку натрия в организме, при этом действует даже эффективнее, чем пищевые добавки с калием.
По словам экспертов, это испытание отражает лишь одну сторону вопроса, так как основным предметом исследования было влияние полезных свойств калия для организма. Теперь им предстоит выявить связь между пользой продукта и способом его приготовления.
Пока, заключил руководитель эксперимента Конни Уивер, аналитики пришли к выводу, что самыми полезными для людей, страдающих гипертонией, станут отварной и запеченный картофель. При этом и картофель фри не оказывает негативного влияния на организм и может быть включен в рацион как часть здоровой диеты.
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