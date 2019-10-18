Windows напоминает о "скорой смерти" [ Редактировать ]
Пользователям Windows нужно готовиться к "напоминания о смерти". Она будет сообщать о переходе на более новые версии Windows 8.1 или Windows 10.
Microsoft настоятельно рекомендует в течение года отказаться от устаревших операционных систем, пока есть время для плавного апгрейда, ведь поддержка Windows 7 была расширена до 13 октября 2020 года - в этот день выйдет последнее обновление.
Многие потребители не спешат отказываться от Windows 7. Их опасения являются вполне оправданными, учитывая очень плохую репутацию Microsoft с проблемными обновлениями для Windows 10, которые вызывают бесконечные проблемы.
Ранее сообщалось о том, что специалисты по кибербезопасности назвали самый надежный браузер
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