Пользователям Windows нужно готовиться к "напоминания о смерти". Она будет сообщать о переходе на более новые версии Windows 8.1 или Windows 10.

Microsoft настоятельно рекомендует в течение года отказаться от устаревших операционных систем, пока есть время для плавного апгрейда, ведь поддержка Windows 7 была расширена до 13 октября 2020 года - в этот день выйдет последнее обновление.

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Многие потребители не спешат отказываться от Windows 7. Их опасения являются вполне оправданными, учитывая очень плохую репутацию Microsoft с проблемными обновлениями для Windows 10, которые вызывают бесконечные проблемы.

Ранее сообщалось о том, что специалисты по кибербезопасности назвали самый надежный браузер