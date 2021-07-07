Не успела Apple анонсировать iPhone 13, как известный аналитик Минг-Чи Куо уже делится подробностями относительно iPhone 14.

По словам инсайдера, Apple сейчас рассматривает возможность создания более доступной версии iPhone 14 с большим дисплеем. Устройство получит название iPhone 14 Max и станет частью модельного ряда компании 2022 года.

Ожидается, что iPhone 14 Max будет предлагать 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и улучшенную камеру со сверхширокоугольным объективом и возможностью автофокусировки.

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Что касается основной массы характеристик, то они должны повторять те, что предлагает iPhone 14. Такой маневр может быть продиктован желанием компании увеличить продажи своих устройств, охватив как можно больший кусок рынка смартфонов.

Большой iPhone более привлекательный для покупателей

Аналитики Counterpoint Research пришли к выводу, что наиболее привередливые пользователи приобрели самую крупную версию нынешней линейки смартфонов Apple - iPhone 12 Pro Max. Это говорит о высоком спросе на мобильные телефоны с большими дисплеями. Именно по этой причине Apple свернула продажи iPhone 12 mini.

С выпуском iPhone 14 Max компания удовлетворит спрос на большие смартфоны, но при этом постарается предложить в нем только самое необходимое, без излишеств. Это позволит удержать ценник в разумных пределах, а модель обещает быть популярной у потребителей.

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Если информация инсайдера окажется правдой, то в следующем году компания сделает крутой поворот – откажется от выпуска мини-версии iPhone 14 в пользу большей, но со скромной начинкой и по более доступной цене.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как владельцы iPhone получают странные сообщения, мы пытались разобраться в причине. Также выяснилась неприятная ситуация – 5G-сети "убивают" батарею iPhone 12.

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