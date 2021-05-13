Компания ASUS представила два новых флагманских смартфона - базовую модель Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip с откидной камерой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оба телефона сделаны на чипе Snapdragon 888 от Qualcomm. Для Zenfone 8 доступны версии с 6, 8 и 16 Гб оперативной памяти и 128 и 256 Гб встроенной без поддержки карт памяти. Zenfone 8 Flip имеет 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб встроенной памяти плюс поддержку карт microSD объемом до 2 Тб.

Zenfone 8 оснащается 5,9-дюймовым AMOLED-экраном разрешением Full HD+ (2400х1080 точек) с частотой обновления 120 Гц. Фронтальная 12 Мп камера с сенсором Sony IMX663 поддерживает запись 4K-видео. Основной блок камер имеет 64 Мп объектив с сенсором Sony IMX686, способным записывать 8K-видео.

Аккумулятор 4000 мАч поддерживает зарядку мощностью 30 Вт. Zenfone 8 сертифицирован по стандарту IP68, то есть получил пыле и влагозащиту.

Zenfone 8 Flip обладает 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ (2400х1080 точек) с частотой обновления 90 Гц. Смартфон без фронтальной камеры, но можно использовать откидной блок основной камеры, который имеет те же два объектива, что у Zenfone 8, а также дополнительный 8 Мп телекобъектив с сенсором OmniVision OV08A.

Zenfone 8 Flip оснащается аккумулятором 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт, но лишен защиты от пыли и влаги.

Оба смартфона поддерживают 5G-связь и Wi-Fi 6, оснащаются модулями NFC, имеют по три микрофона и по два стереодинамика с усилителем, а также фирменную технологию шумоподавления. 3,5 мм аудиоразъем есть только у Zenfone 8. Дисплеи защищены стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Гаджеты управляются операционной системой Android 11 c фирменной оболочкой ZenUI 8.

Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip доступны в черном и серебристом цветах. Цена ASUS Zenfone 8 начинается от 599 евро, а Zenfone 8 Flip - от 799 евро.

Напомним, что компания Sony представила смартфоны Xperia 1 III и Xperia 5 III.