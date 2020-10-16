Байден высказался о легализации марихуаны [ Редактировать ]
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Кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что считает возможной легализацию марихуаны. Об этом сообщает ABC.
Он отметил, что не считает необходимым назначать тюремный срок тем, кто употребляет наркотики. По его мнению, этих людей следует направлять на обязательное лечение. Политик также призвал строить больше клиник, которые будут специализироваться на борьбе с наркозависимостью.
Я не верю, что кого-то нужно сажать в тюрьму за употребление наркотиков - они должны проходить обязательную реабилитацию. Мы должны строить реабилитационные центры для размещения этих людей. Мы должны декриминализовать марихуану, стереть записи, чтобы вы могли честно ответить "нет" на вопрос "арестовывали ли вас когда-либо за что-либо". Поэтому мы собираемся принять закон, согласно которому вы не обязаны раскрывать предысторию употребления марихуаны.
Соответствующее заявление бывший вице-президент США сделал в рамках выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Напомним, что президентские выборы в Штатах состоятся 3 ноября.
Ранее сообщалось, что Джозеф Байден обещает помочь Украине завершить конфликт на Донбассе.
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