"Акт Родченкова": Трамп подписал суровый антидопинговый закон [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Президент США Дональд Трамп подписал так называемый "Акт Родченкова" - закон об уголовной ответственности в отношении спортивных функционеров и всех, кто причастен к международному сговору и мошенничеству, связанному с допингом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Закон распространяется на международные соревнования, в которых участвуют американские спортсмены. Уголовное наказание грозит любому лицу, кроме атлета, которое сознательно осуществляет или пытается воздействовать на соревнование "с использованием запрещенного вещества или запрещенного метода".
За нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф до $250 тыс. для физлиц и до $1 млн в остальных случаях.
Закон распространяется, в том числе на граждан других стран. Закон также предусматривает возмещение ущерба жертвам допингового сговора.
Закон, известный как "акт Родченкова" - назван по имени бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В 2016 году он сообщил о применении допинга в российском спорте, которое поддерживают на государственном уровне. После этого Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира.
Напомним, что хакеры опубликовали данные об использовании допинга на Олимпиаде-2016.
Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство готовит новый способ тестирования спортсменов на запрещенные препараты.
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