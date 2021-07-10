Аварія на залізниці. Під Києвом із рейок зійшов товарний потяг. Затримуються десятки пасажирських рейсів. Cталося все на залізничній станції в Боярці. Вагони поїзда потрощені, деякі з них перекинулися на бік. Зокрема, знесені опори контактної мережі.

В "Укрзалізниці" про причини аварії поки що не повідомляють. Не має інформації і щодо постраждалих. На місці тривають ремонтні роботи. Затримка в русі пасажирських потягів щонайменше три години.