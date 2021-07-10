Вибух під час купальських гулянь. У місті Коростень на Житомирщині в зоні відпочинку вибухнула, ймовірно, каністра з бензином.

На відео видно, як двоє чоловіків поливають якоюсь речовиною опудало купальської Марени. Навколо них розставлені феєрверки. Раптом одна з каністр вибухає.

Одного чоловіка вибуховою хвилею знесло в ріку. Іншому пощастило менше. Він упав прямісінько у вогонь. Чоловікові вдалося вибратися і самотужки погасити себе у воді. Загалом із опіками троє людей.