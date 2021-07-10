У Коростені на святкуванні Івана Купала вибухнула каністра з бензином [ Редактировать ]
Вибух під час купальських гулянь. У місті Коростень на Житомирщині в зоні відпочинку вибухнула, ймовірно, каністра з бензином.
На відео видно, як двоє чоловіків поливають якоюсь речовиною опудало купальської Марени. Навколо них розставлені феєрверки. Раптом одна з каністр вибухає.
Одного чоловіка вибуховою хвилею знесло в ріку. Іншому пощастило менше. Він упав прямісінько у вогонь. Чоловікові вдалося вибратися і самотужки погасити себе у воді. Загалом із опіками троє людей.
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