Синоптики прогнозують рекордну спеку в Україні [ Редактировать ]
У Києві через спеку обмежили в'їзд вантажівок. До кінця тижня в столиці синоптики прогнозують поступове підвищення денної температури до плюс 35 градусів. Понад 30 градусів обіцяють і в більшості регіонів України.
Разом зі спекою, на сході та півдні прогнозують потужні зливи.
по теме
Жителі Фастова, Боярки та Бородянки у соцмережах повідомляють про зливи та град - подекуди розмір крижаних опадів просто вражає
Втекти встигли не всі: у водному полоні опинився підліток - хлопець ховався від сонця в кущах, задрімав, і просто не почув наближення водяного валу
На Рівненщині сильний вітер повиривав та поламав дерева, пошкоджено 9 тисяч гектарів лісу - як тепер здолати наслідки буревію?
Буревій знеструмив понад три сотні сіл - подекуди люди майже тиждень сиділи без світла
Ураган корчував дерева - одне з них впало на маршрутку, яка їхала з людьми, у салоні було повно пасажирів, люди в паніці вибігали з автобуса