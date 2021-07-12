У Києві через спеку обмежили в'їзд вантажівок. До кінця тижня в столиці синоптики прогнозують поступове підвищення денної температури до плюс 35 градусів. Понад 30 градусів обіцяють і в більшості регіонів України.

Разом зі спекою, на сході та півдні прогнозують потужні зливи.