Земельно-урядовий день: міністр агрополітики звітував про перший день ринку землі

Жодного ажіотажу, однак купа тіньових схем. Так міністр агрополітики Роман Лещенко звітував про перший день відкриття ринку землі. А ще згадував, що було д першого липня