Останній пленарний робочий тиждень Верховної Ради: які законопроекти розглянуть депутати [ Редактировать ]
У депутатів Верховної Ради останній робочий тиждень перед відпусткою. На ньому розглянуть майже півтори сотні законопроєктів та десятки постанов.
Народні обранці голосуватимуть за заборону продавати ліки дітям, підвищення зарплат учителям, легалізацію медичного канабісу. Планують також реформувати "Укроборонпром", перезавантажити Вищу Раду Правосуддя і затвердити великий Державний герб.
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