Литва просить допомоги у Польщі через наплив мігрантів з Білорусі. Президент Гітанас Науседа заявив, що необхідно негайно зміцнити східний кордон ЄС і не дозволити білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю.

Нагадаємо, напередодні уряд Литви оголосив у країні надзвичайний стан. Щодня державний рубіж незаконно перетинають майже півтори сотні мігрантів. Щоб взяти під контроль потік нелегалів, в Литві збираються спорудити 550-кілометрову стіну з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Будівництво почали два дні тому.