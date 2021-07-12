Литва просить Польщу допомогти подолати міграційну кризу [ Редактировать ]
Литва просить допомоги у Польщі через наплив мігрантів з Білорусі. Президент Гітанас Науседа заявив, що необхідно негайно зміцнити східний кордон ЄС і не дозволити білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю.
Нагадаємо, напередодні уряд Литви оголосив у країні надзвичайний стан. Щодня державний рубіж незаконно перетинають майже півтори сотні мігрантів. Щоб взяти під контроль потік нелегалів, в Литві збираються спорудити 550-кілометрову стіну з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Будівництво почали два дні тому.
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