В Киеве временно прекратил работу фуникулер. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Фуникулер не будет работать с 12 июля по 20 августа - его закрыли на ремонт.

В КГГА отметили, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в тот же период. После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

Киевский фуникулер - фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.

Ранее сообщалось, что в Киеве закроют станцию метро "Дворец спорта".

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