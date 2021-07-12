В Киеве закрыли фуникулер [ Редактировать ]
В Киеве временно прекратил работу фуникулер. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Фуникулер не будет работать с 12 июля по 20 августа - его закрыли на ремонт.
В КГГА отметили, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в тот же период. После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.
Киевский фуникулер - фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.
Ранее сообщалось, что в Киеве закроют станцию метро "Дворец спорта".
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