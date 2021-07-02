В воскресенье, 4 июля станция метро "Дворец спорта" частично не будет работать. Ограничения вводятся в связи с проведением антитеррористических учений в подземке. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

В связи с проведением антитеррористических учений с участием правоохранительных органов станция "Дворец спорт" будет закрыта на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30.

Пересадочный узел "Дворец спорта" - "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.

Граждан предупреждают, что во время проведения учений возможно не только временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, а и проверка документов, удостоверяющих личность.

Напомним, ранее в Киеве перестала работать оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро. Специалисты устранили причины технического сбоя.

Также мы писали о том, как в метро Киева загорелась проводка.

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