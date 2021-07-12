За тиждень, що минув, українське військо втратило чотирьох бійців: від артилерійських атак, прицільного вогню снайперів та підривів. Потрапила під обстріл і наша знімальна група. Руслан Смєщук і Вадим Ревун саме працювали на позиціях біля Золотого.

Передові позиції біля Золотого. Агломерація шахтарських селищ, серед ярів і териконів, що постійно фігурує в бойових зведеннях.

Позивний "Моряк", військовослужбовець Збройних сил України:

Під вечір вони збуджуються. Вдень, напевно, жарко і вони ховаються в тіні, а під вечір вони вилазять і починають.

Вояки показують, що сюди прилітає.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Оцей попав в траншею. Це маршовий двигун від РПГ. Сама граната вибухнула під бійницею, а ця перелетіла від удару і впала сюди, прямо в траншею. Трошки оглушило - але все в порядку було, бо метрів 15 хвиля. І снаряд був не осколочний, а кумулятивний.

Хвилини за півтори-дві по армійських позиціях прилітає аж три протитанкові ракети. Це доволі високий темп стрільби для цього виду зброї.

Сідай! - По нам! - Виходьте з "кукушки"! Ну, от зараз йде обстріл керованими, протитанковими комплексами і можна почути звук двигуна ракети.

Вояки попереджають, щоб ми не надумали виглядати з окопів. Бо часто під прикриттям обстрілів, працюють ворожі снайпери.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Снайпери зараз не ціляться, коли виглядаєш з траншеї - прямо в голову. Вони бачать, що ти під бруствером - і вони добре попадають в грудну область. - І воно пробиває? - І воно пробиває!

У миті, коли ворожі постріли стають особливо небезпечним, вояки відповідають по вогневих точках супротивника.

Пізніше ми дізнаємося: під час цього обстрілу на сусідній позиції ворожий снайпер застрелив Валодимира Яськіва. Чоловік днями мав святкувати сорок четвертий день народження. Але не встиг. Наші колеги відзняли ці кадри напередодні його загибелі.

Взагалі цей тиждень на фронті видався кривавим і трагічним.

В околицях Пісків під Донецьком снайпер застрелив Євгена Курасова. До того - на маріупольському напрямку, від влучення в автомобіль ворожого ПТУРа загинув Богдан Бродовський. Перед тим, під час артилерійського обстрілу загинув бойовий медик Юрій Письменний.