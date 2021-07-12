Власти Греции объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников ряда сфер. В случае отказа от прививки их будут отстранять от работы. Кроме того, с 16 июля в стране невакцинированные не смогут посещать развлекательные заведения. Об этом сообщает премьер-министр Греции Кириакоса Мицотакиса.

По его словам, обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти мединские работники, военные, сотрудники домов престарелы. "Кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа", - цитирует главу правительства издание Cyprus Mail.

Также отмечается, что 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться и на медработников государственного и частного секторов.

Мицотакис также объявил о новых ограничениях, направленных на сдерживание распространения коронавируса. Среди них запрет на посещение невакцинированных баров, кинотеатров, театров и других закрытых помещений. Эта мера начнет действовать с 16 июля.

Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.

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