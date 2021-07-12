Ляшко назвал регионы-лидеры по COVID-вакцинации в Украине [ Редактировать ]
На сегодня по уровню охвату вакцинации от COVID в Украине лидирует Киев. Как и по темпам вакцинации.
Об этом сообщает в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, с начала кампании вакцинации самый высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает Киев - показатель превышает средний по Украине в 2 раза. Сразу за лидером идут Киевская и Полтавская области.
Низкие уровни охвата на сегодня в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Кроме того, за последнюю неделю высокие темпы вакцинации демонстрируют Киев, Полтавская и Киевская области. Самые низкие - Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области.
Наибольший рост темпов вакцинации за неделю зафиксировали в Херсонской области (+ 56%). А в целом сделано за неделю 563 тыс. прививок. Это рекордные показатели с начала кампании вакцинации.
Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Плановые прививки против других болезней можно делать через 28 дней после второй дозы вакцины от COVID
Исследования могут начаться уже в августе
В Национальной службе здоровья подчеркнули, что вакцина против COVID-19 не может привести к заболеванию коронавирусом
В течение 8 июля вакцинировано 109 160 человек
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские власти уже заказали достаточное количество вакцин от коронавируса