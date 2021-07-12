Під Києвом забита людьми автівка перекинулась на трасі [ Редактировать ]
Легковик, у якому їхало тринадцять людей, розбився поблизу Києва. ДТП сталася напередодні пізно ввечері біля села Ревне Бориспільського району. Водій і семирічний хлопчик загинули на місці.
Загалом у машині було семеро дорослих і шестеро дітей. Постраждалих рятувальникам довелося вирізати за допомогою спецтехніки. Усіх їх потім доправили в лікарні.
За попередніми даними, компанія поверталася з відпочинку. Дорогою водій не впорався з керуванням, авто вилетіло на узбіччя і перекинулося.
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