За попередніми даними, компанія поверталася з відпочинку

Легковик, у якому їхало тринадцять людей, розбився поблизу Києва. ДТП сталася напередодні пізно ввечері біля села Ревне Бориспільського району. Водій і семирічний хлопчик загинули на місці.

Загалом у машині було семеро дорослих і шестеро дітей. Постраждалих рятувальникам довелося вирізати за допомогою спецтехніки. Усіх їх потім доправили в лікарні.

За попередніми даними, компанія поверталася з відпочинку. Дорогою водій не впорався з керуванням, авто вилетіло на узбіччя і перекинулося.