В Києво-Печерській Лаврі на честь дня Петра й Павла пройшла святкова літургія [ Редактировать ]
Сьогодні православна церква відзначає день пам'яті апостолів: Петра й Павла. Їх стратили в один день в Римі за проповідь християнства. Цих апостолів називають первоверховних, тобто головними, бо вони привели у віру найбільше людей. На честь свята в Києво-Печерській Лаврі пройшла святкова літургія. Її очолив предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій.
Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ:
Це великі апостоли які посвятили вселеного вченням божественного закона. Вчення який приніс на землю наш Хреститель господній Ісус Христос. Вони були свідками по Хресті роз і навчили людей тої дороги яка веде до вічного життя. Сьогодні у нас іменинник намісник Лаври Владика Митрополит Павло. Ми сердечно вітаємо його з днем небесних покровителів.
Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:
Через їхні писання, через їхні послання сьогодні ми утвєрждаємся віру узнаєм про віру і Христос допомагає нам з вами. пройшло дві тисячі років, але їхнє повчання являється дійсне лиш тільки нам треба відкрити своє серце, задуматись над своїм життям для чого ми тут.
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У 1990 році його було висвячено в сан єпископа. А очолив Українську православну церкву Онуфрій у 2014. З нагоди свята Предстоятель відправив божественну літургію, на яку з'їхалися єпископи та прочани з усіх куточків України