Сьогодні православна церква відзначає день пам'яті апостолів: Петра й Павла. Їх стратили в один день в Римі за проповідь християнства. Цих апостолів називають первоверховних, тобто головними, бо вони привели у віру найбільше людей. На честь свята в Києво-Печерській Лаврі пройшла святкова літургія. Її очолив предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій.

Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ:

Це великі апостоли які посвятили вселеного вченням божественного закона. Вчення який приніс на землю наш Хреститель господній Ісус Христос. Вони були свідками по Хресті роз і навчили людей тої дороги яка веде до вічного життя. Сьогодні у нас іменинник намісник Лаври Владика Митрополит Павло. Ми сердечно вітаємо його з днем небесних покровителів.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври: