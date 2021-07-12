Гірники Кіровоградщини оголосили безстрокову акцію протесту [ Редактировать ]
Хронічне безгрошів'я. Неподалік Кропивницького вже вкотре страйкують гірники уранових копалень. Їм знову перестали платити зарплату, тож люди відмовилися спускатися в забій. Наразі держава завинила шахтарям уже понад 80 мільйонів гривень. У причинах розбиралася Олена Бринза.
Близько пів сотні обурених гірників зібралися на прохідній Інгульської шахти. Сьогодні вони відмовилися спуститися в забій і оголосили безстрокову акцію протесту.
Сергій Осадчий, гірник шахти "Інгульська":
Очень плохо, понимаете у меня четверо детей надо как-то кормить, жена в декрете, денег не дают, дали полторы тысячи в пятницу, куда их? За садик заплати и все, больше ничего не осталось. Купил детям по мороженному и все, на проезд нету, ни на что нету. Праця очень опасная, важка да, так грубо говоря спина руки все болит за десять лет.
Причина протесту - чергова невиплата заробітньої плати. Затримки на шахті - регулярні. Гірникам доводиться жити в борг.
Сергій Ринжук, гірник шахти "Інгульська":
Дуже важко вибивати так сказать гроші, які уходять потім на вітер, бо всі живуть в кредітах. Зарплата вовремя не платиться, соотвєтствєнно ростуть проценти. Роботаю на двох роботах, дуже тяжело, надо комуналку платить, без свєта тоже не хочеться остаться. Виходних вообщє немає. Якщо я вихідний - я на шахті або на іншій роботі. Надо дєнєг заработать, надо за садік заплатить, надо вдіть дитину, надо на кредіти щось положить.
Майже три тисячі працівників державного підприємства вже другий місяць - без зарплати. Загальний борг перевалив за вісімдесят мільйонів гривень.
Дмитро Бондарєв, голова незалежної профспілки:
Перше невиплачена заробітня плата, сім'ї голодні, друге немає чим виконувати планові показники. Направили вимоги на генерального директора, до міністерства, до уряду до перших керівників, все-таки погасити заборгованість по заробітній платі, друге не допускати, щоб створювалась заборгованість і державна підтримка, бо поки що це лише обіцянки.
До протесту Інгульських гірників приєдналися також і робітники Новокостянтинівської та Смолінської шахт. Сьогодні вони перекрили дорогу державного значення неподалік від селища Смоліне. А дирекція підприємства в Києві зібралася на засідання, щоб спробувати врегулювати питання заборгованості.
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