Во вторник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином, в котором поздравил его со 100-летием Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Китайская сторона намерена совместно с Украиной усилить сотрудничество по вакцинам и традиционной китайской медицине, а также окажет помощь украинской стороне, чтобы она смогла одержать победу над эпидемией.

Страны также намерены сотрудничать в инфраструктурных проектах.

Обе стороны намерены использовать возможности высококачественного развития в рамках инициативы "Один пояс - один путь", чтобы продвигать базовую инфраструктуру, экспрессы из Китая в Европу и другие проекты, а также усилят сотрудничество в сфере сельскохозяйственной продукции и гуманитарные обмены.

Зеленский поздравил Си Цзиньпина со 100-летием Коммунистической партии и отметил, что КНР оказала стране значительную поддержку в борьбе с пандемией.

Читайте также, в ВОЗ советуют не смешивать, а подбирать вакцины от COVID-19 от разных производителей, поскольку поскольку эффект от взаимодействия различных вакцин мало изучен. Вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения призывает Европу отсрочить вакцинацию детей. американская вакцина Pfizer есть в ограниченном количестве, в связи с чем сегодня странам необходимо делиться препаратом с механизмом COVAX.

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