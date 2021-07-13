Арсен Аваков збирається у відставку: чи відпустять нардепи главу МВС? [ Редактировать ]
"Честь маю!" Такими словами Арсен Аваков закінчив свою заяву про відставку! Ця новина з'явилася буквально дві години тому, наче грім серед ясного неба. Бо ще зранку міністр внутрішніх справ був у відрядженні й ані слова не сказав про свої плани. Тож більше про головну політичну новину дня - Анна Каменєва.
Арсен Аваков - збирається у відставку. Таку новину ще від ранку поширили телеграм-канали, й різні інформаційні інтернет-видання. Посилалися на власні джерела. Хоча подібні повідомлення неодноразово з'являлися й раніше. А сам міністр внутрішніх справ - у цей час був на Рівненщині, у відрядженні.
Там він і квартири правоохоронцям роздавав, і приймав навчання рятувальників та нацгвардійців. Арсен Аваков - спілкувався із журналістами. І про майбутню відставку не говорив ані слова. Лише про буденні справи.
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:
У нас зараз контракт з айрбас гелікоптерс 55 гелікоптерів. В цьому році ми отримаємо 28. Буде у нас 70-75 гелікоптерів з запасом, щоб ми виконували евакуацію в горній місцевості у випадку там повеней чи пожеж, десантування воєнного, розвідку, переслідування.
Та ближче до шостої вечора, як грім серед ясного неба - Арсен Аваков таки йде. Про це написав сам на сторінці у Фейсбуці. З'явилася ця інформація й на сайті МВС. Міністр подякував усім правоохоронцям за роки співпраці.
А це справді - роки. Адже Аваков - старожил уряду, цю посаду обіймав 7 років. Працював у команді чотирьох прем'єрів. Не похитнулося під ним крісло навіть тоді, коли змінилися президенти. Чому саме зараз вирішив піти у відставку - Аваков не пояснив.
На його місце начебто претендують одразу два нардепи від монобільшості - Олександр Бакумов і Денис Монастирський. Принаймні така інформація, звісно, неофіційна, з'явилась у ЗМІ. Ймовірно, вже в четвер Верховна Рада розгляне заяву глави МВС про звільнення. І тут найбільша інтрига. Чи відпустять нардепи Авакова з посади? Адже голосів для цього треба - 226.
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